На Волыни автобус "Киев-Варшава" сгорел во время рейса

25 декабря, 2018, 19:31

В ночь на 25 декабря в Волынской области сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Киев-Варшава"

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:54. Двухэтажный автобус "Неоплан" загорелся на трассе М07 "Ковель-Киев" возле остановки с. Марьяновка Ковельского района.

На момент возгорания в автобусе находилось 10 человек (7 пассажиров и 3 члена экипажа). Люди самостоятельно вышли из автобуса и ждали пожарных.

Огонь потушили в 4:02. В результате пожара никто из людей не пострадал. Однако огонь уничтожил салон облицовки автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Причина пожара устанавливается.