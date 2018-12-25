 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Волыни автобус "Киев-Варшава" сгорел во время рейса

В ночь на 25 декабря в Волынской области сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Киев-Варшава"

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:54. Двухэтажный автобус "Неоплан" загорелся на трассе М07 "Ковель-Киев" возле остановки с. Марьяновка Ковельского района.

На момент возгорания в автобусе находилось 10 человек (7 пассажиров и 3 члена экипажа). Люди самостоятельно вышли из автобуса и ждали пожарных.

Огонь потушили в 4:02. В результате пожара никто из людей не пострадал. Однако огонь уничтожил салон облицовки автобуса, отсек двигателя, некоторые вещи и документы водителей и пассажиров.

Причина пожара устанавливается.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать