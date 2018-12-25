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До сих пор веришь в Санту? Трамп поздравил 7-летнего мальчика с Рождеством

Президент США Дональд Трамп во время традиционного приветствия детей с Рождеством по телефону спросил ребенка, до сих пор ли он верит в Санту

Об этом пишет ВВС, передает Общественное .

Трамп вместе с женой Меланией участвовали в ежегодной акции "NORAD Track Santa". В это время над всем миром "пролетает" виртуальный Санта, а тысячи детей ждут его и звонят спросить, когда он приедет в их дома. Звонки от детей принимают волонтеры, но часть из них попадает в Белый дом, где с детьми говорит президентская чета.

Трамп принял звонок от 7-летнего мальчика Коулмана и сказал ему: "Алло, это Коулман? С Рождеством! Как ты? Сколько тебе лет? ... Как ты учишься в школе, ты до сих пор веришь в Санта-Клауса?».

Далее президент объяснил свой вопрос, сказав: "Ибо в семь лет это маргинально, правда?".

Какой была реакция ребенка - неизвестно.

Журналисты возмутились таким вопросом Трампа, заявив, что существование Санты "не может подвергаться сомнению".

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