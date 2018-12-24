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Заседание по делу Мартыненко перенесли из-за "государственного выходного"

Суд перенес заседание по делу экс-нардепа Мартыненка на 28 декабря из-за государственного выходного 24 декабря

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

Соответствующее решение приняли по ходатайству руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Центр противодействия коррупции отмечает, что, по словам прокурора САП Алексея Скибенко, защита гипотетически может использовать решение слушать дело в выходной день в свою пользу.

Также в Twitter отмечается, что прокурор заявил, будто заседания в государственный выходной грозит отводом прокурора

 

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