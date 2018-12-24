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Я буду стоять на своем, как и Герман с "Дикого поля", - Олег Москаленко

Об этом в понедельник, 24 декабря сказал исполнитель главной роли в фильме "Дикое поле" Олег Москаленко во время представления этой картины в Косове на "Днях украинского кино".

"Украинское кино достойно просмотра. В этом фильме поднимается вопрос ценностей, которые важны для нас, украинце. Когда я читал роман, а затем работал над ролью - многое переосмыслил. Конечно, я отождествляю себя с героем, и в случае необходимости, я тоже буду стоять на своем", - сказал актер.

"Дикое поле" - экранизация романа Сергея Жадана "Ворошиловград" и является дебютной работой режиссера Ярослава Лодыгина.

"Дни украинского кино" начались 23 декабря. Это уже третий такой кинофестиваль в Верховине. В этом году кинопоказы пройдут в Верховине, Косове и Снятине. Кроме бесплатного просмотра последних украинских лент - зрители смогут пообщаться с исполнителями ролей этих кинокартин.

Инициатор проекта - председатель Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий

Соорганизатор - ОО "Всеукраинский демократический форум"

При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковской ОГА, Верховинского районного совета и администрации

МКФ "Молодость" при поддержке Министерства информационной политики - соорганизатор кинопоказов в Косове и Снятине.

Информационный партнер - телеканал "Эспрессо".

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