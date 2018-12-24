Военные США не перестанут сообщать детям о перемещении Санты
Об этом сообщает издание The Independent, передает Интерфакс-Украина
Американские военные подтвердили информацию, что 1,5 тысячи волонтеров помогут поддержать традицию, которую начали в 1955 году, в соответствии с которой Командование воздушно-космической обороны Северной Америки предоставляет детям информацию о перемещении Санта Клауса в канун Рождества - 24 декабря.
Военные и волонтеры вечером 24 декабря соберутся на военно-воздушной базе Питерсон в Колорадо, чтобы отвечать на звонки от детей, которым интересно, где находится Санта в данный момент.
Традиция зародилась в 1955 году, когда дети разыскивали Санта Клауса, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс из-за неправильного размещения телефонного номера в местной газете. В тот вечер полковник ВС США Гарри Шуп вместо того, чтобы повесить трубку, приказал операторам отслеживать информацию о Санте и предоставлять ее каждому ребенку, который позвонит по этому номеру.
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