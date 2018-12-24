 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Израиле распустили парламент и назначили досрочные выборы

В понедельник, 24 декабря, лидеры израильской коалиции приняли решение о роспуске парламента Израиля (Кнессета)

Как сообщает NEWSru , досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва пройдут в апреле 2019 года.

Точная дата проведения досрочных парламентских выборов неизвестна. По словам источников в коалиции, голосование состоится 9 апреля 2019. Источники в оппозиции заявляют, что выборы, возможно, пройдут 2 апреля.

О причинах роспуска парламента не сообщается. Решение было принято на фоне безуспешных попыток принять закон о всеобщей призыв к ЦАХАЛ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать