В "Северному потоку 2" отчитались о 370 километрах построенного газопровода
Об этом сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.
Также сообщается, что в исключительной экономической зоне Финляндии к флотилии судов для укладки газопровода Северный поток-2 присоединилось трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit.
Отмечается, что Pioneering Spirit продолжит заключения газопровода вслед за судном Solitaire, которое работало в Финляндии с сентября 2018 года. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.
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Как сообщили в компании, реализация проекта Северный поток-2 идет по графику. Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран.
Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и РФ. Также ведутся строительные работы на береговых участках в РФ и Германии.
Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.
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