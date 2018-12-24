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В "Северному потоку 2" отчитались о 370 километрах построенного газопровода

Компания Nord Stream 2 сейчас уже проложила около 370 км газопровода, длина которого должна составлять около 1,2 тыс. Км

Об этом сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

Также сообщается, что в исключительной экономической зоне Финляндии к флотилии судов для укладки газопровода Северный поток-2 присоединилось трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit.

Отмечается, что Pioneering Spirit продолжит заключения газопровода вслед за судном Solitaire, которое работало в Финляндии с сентября 2018 года. Судно Solitaire направилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

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Как сообщили в компании, реализация проекта Северный поток-2 идет по графику. Компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения в четырех из пяти стран.

Работы ведутся в Швеции, Финляндии, Германии и РФ. Также ведутся строительные работы на береговых участках в РФ и Германии.

Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии.

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