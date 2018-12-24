В Лаврова обвинили Украину в "подготовке к киберпровокации"

24 декабря, 2018, 18:52

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев "может готовить провокацию в киберпространстве, в т.ч. при содействии представителей НАТО, которые находятся на территории Украины"

Об этом сообщает ТАСС .

По словам Захаровой, "на мысль о провокации в киберпространстве" приводят слова начальника главного управления связи и информационных систем штаба ВСУ Владимира Рапко, который "заявил о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы".

"Вероятно, представители центра передового опыта НАТО в области компьютерной безопасности, находящихся на территории Украины и дислоцируются в Таллине - и военнослужащие 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании, специализирующиеся на ведении информационной войны, предоставляют консультации и практическую помощь украинской стороне по реализации данной операции ", - заявила Захарова.