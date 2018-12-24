В декабре Ярош, Мураев, Семенченко и еще 13 нардепов ни разу не проголосовали в Раде

24 декабря, 2018, 13:30

17 народных депутатов не проголосовали в декабре в Верховной Раде ни разу

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Нулевые показатели голосований у Евгения Мураева, Семена Семенченко, Дениса Омельяновича, Николая Фролова, Юрия Солода, Глеба Загория, Романа Зварыча, Петра Сабашука, Игоря Шкири, Виталия Чепиноги, Дмитрий Ярош.

Ни разу не проголосовали депутаты крестьяне Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится под стражей.