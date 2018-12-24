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В Брюсселе неизвестный открыл огонь по ресторану

В понедельник, 24 декабря, в Брюсселе неизвестный открыл огонь по окнам ресторана из автоматического оружия

Об этом сообщает Mirror .

Официальный представитель прокуратуры Ине Ван Вимерш сообщил, что свидетель видел человека, который стрелял из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз.

Сотрудники полиции обнаружили на месте три следа от пуль. На данный момент нет информации о пострадавших.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Преступник скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, нет.

Начато следствие, но пока никто из подозреваемых не идентифицирован.

 

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