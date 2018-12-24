В американском штате Огайо автомобиль въехал в церковь. Есть пострадавшие
24 декабря, 2018, 09:19
В штате Огайо в городе Колумбус автомобиль въехал в церковь во время воскресной службы, 6 человек пострадали
Об этом сообщает Associated Press .
Автомобиль врезался в стену с витражным окном, через что пострадавшие получили ранения от осколков.
На момент инцидента в церкви находилось около 100 человек.
По словам священника, участники несли воскресную службу, когда машина врезалась в стену. Он говорит, что стена "только что взорвалась" и осколки стекла полетели в разные стороны.
Отмечается, что полиция пока не задержала водителя автомобиля. Его мотивы также не известны.
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