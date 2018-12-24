В американском штате Огайо автомобиль въехал в церковь. Есть пострадавшие

24 декабря, 2018, 09:19

В штате Огайо в городе Колумбус автомобиль въехал в церковь во время воскресной службы, 6 человек пострадали

Об этом сообщает Associated Press .

Автомобиль врезался в стену с витражным окном, через что пострадавшие получили ранения от осколков.

На момент инцидента в церкви находилось около 100 человек.

По словам священника, участники несли воскресную службу, когда машина врезалась в стену. Он говорит, что стена "только что взорвалась" и осколки стекла полетели в разные стороны.

Отмечается, что полиция пока не задержала водителя автомобиля. Его мотивы также не известны.