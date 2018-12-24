Украина ввела оформления е-Виз с 52 странами. Список

24 декабря, 2018, 12:48

С 1 января 2019 МИД будет осуществлять централизованное оформление виз в электронном виде иностранцам 52-х стран мира

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что визы будут выдаваться по расширенному перечню оснований въезда в Украину. Перечень предусматривает:

деловую цель поездки, частную, туристическую;

с целью лечения;

с целью осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта;

представителям иностранных СМИ с целью выполнения служебных обязанностей.

Преимущества электронной Визы состоит в том, что она оформляется до 9 рабочих дней, стоит 85$ и есть возможность онлайн отслеживать этапы оформления электронной визы. Виза разовая сроком на 30 дней.