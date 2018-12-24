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Синоптик рассказала о погоде в новогоднюю ночь

31 декабря и 1 января ожидаются осадки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"31 декабря - 1 января к нам приблизится циклон атлантического происхождения", - отметила синоптик.

В новогоднюю ночь - снег и мокрый снег на Западе и Севере (Киев принадлежит к Северу). В Киеве в новогоднюю ночь до -3 градусов, днем 1 января до +2 градусов.

Днем 1 января осадки охватят Центр, Восток и Юг. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, а днем и дождь - в зависимости от температуры воздуха. Ожидается 0-6 градусов мороза, в Сумской и Харьковской до -8 градусов, на западе Украины около нуля.

 

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