Сущенко просит разрешить ему в колонии свой радиоприемник, - Фейгин
Об этом рассказал его общественный защитник Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на канале Эспрессо.TV .
"Он в известном смысле в изоляции информационной. У него работает радиоточка, а там музыкальное радио. Там одна сплошная музыка и редкие новости, официальные новости. Поэтому он мало что знает. Но ему разрешили выписать газеты, а он тоже право такое имеет, и он хочет получить радиоприемник на батарейках. Якобы он разрешен, мы сейчас решаем эту проблему. ", - отметил Фейгин.
Защитник также напомнил, что Фейгин продолжает удерживаться в так называемом безопасном месте ( "тюрьма в тюрьме").
"Он сейчас в "безопасном месте", он не в отряде. Он сидит в "тюрьме в тюрьме" как бы… Что такое "безопасное место": само руководство колонии принимает решение о том, чтобы отделить его - в целях его безопасности - от других осужденных, которые отбывают наказание по общеуголовным статьям. Зона большая, там больше тысячи человек", - пояснил правозащитник.
- Напомним, в октябре 2016 собственного корреспондента правительственной информационного агентства "Укринформ" в Париже Романа Сущенко арестовали в Москве , куда он приехал к родственникам, по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор в 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Для отбывания незаконного наказания журналиста этапировали в колонию строгого режима для бывших правоохранителей в городе Кирово-Чепецк , что в Кировской области Российской Федерации. Там его поместили в "безопасное место" .
- В заключении Сущенко рисует картины . 18 декабря персональная выставка его работ открылась в Брюсселе .
- Обменивать Сущенко российский диктатор Владимир Путин видовляеться .
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