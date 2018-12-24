Сущенко просит разрешить ему в колонии свой радиоприемник, - Фейгин

24 декабря, 2018, 14:35

Незаконно заключенному в России украинскому журналисту Роману Сущенко администрация колонии позволила подписаться на периодические издания. Также он обратился с просьбой иметь собственное радио на батарейках

Об этом рассказал его общественный защитник Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на канале Эспрессо.TV .

"Он в известном смысле в изоляции информационной. У него работает радиоточка, а там музыкальное радио. Там одна сплошная музыка и редкие новости, официальные новости. Поэтому он мало что знает. Но ему разрешили выписать газеты, а он тоже право такое имеет, и он хочет получить радиоприемник на батарейках. Якобы он разрешен, мы сейчас решаем эту проблему. ", - отметил Фейгин.

Защитник также напомнил, что Фейгин продолжает удерживаться в так называемом безопасном месте ( "тюрьма в тюрьме").

"Он сейчас в "безопасном месте", он не в отряде. Он сидит в "тюрьме в тюрьме" как бы… Что такое "безопасное место": само руководство колонии принимает решение о том, чтобы отделить его - в целях его безопасности - от других осужденных, которые отбывают наказание по общеуголовным статьям. Зона большая, там больше тысячи человек", - пояснил правозащитник.