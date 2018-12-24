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Спасатели предупреждают о спуске лавин на Закарпатье

Спасатели сообщают о лавинной опасности в частях Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

24 - 25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается:

- в западной и центральной части - значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

- в восточной части сохранится -значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

В горных районах центральной и восточной части области существует угроза спуска снега на дороги.

24 - 26 мая в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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