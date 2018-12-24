Спасатели предупреждают о спуске лавин на Закарпатье
24 декабря, 2018, 14:44
Спасатели сообщают о лавинной опасности в частях Закарпатской области
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
24 - 25 декабря на высокогорье и среднегорье центральной и восточной части Закарпатской области в связи с продолжением снегопада и метели ожидается:
- в западной и центральной части - значительная снеголавинная опасность (3 уровень)
- в восточной части сохранится -значительная снеголавинная опасность (3 уровень)
В горных районах центральной и восточной части области существует угроза спуска снега на дороги.
24 - 26 мая в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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