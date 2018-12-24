Российского певца Салтыкова не пустили в Украину из-за нехватки средств
Об этом певец сообщил в своем Instagram.
На видео певец отмечает, что уже не раз в этом году летал в Украину, однако именно в этот раз его не пропустили, аргументировав это отсутствием денег
"Вот я приехал на Украину, в Киев, и меня не пустили. Представляете? Я в этом году был четыре раза. В этот раз не пустили. Обосновали это всего отсутствием денежных средств. Я не малобюджетный человек, у меня есть средства, и это было сказано. Маленькая девочка приняла такое решение. я буду подавать в суд на украинскую власть. я сюда летел, рисковал жизнью. Нарушение прав человека. Пусть не за свой счет меня отправили, бизнес-самолетом. Но я сюда летел, тратил средства .. . Теперь во всех массовых средствах информации я расскажу, какая демократия на Укр аине. Именно в Киеве ", - заявил Салтыков на видео.
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