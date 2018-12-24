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Российский суд посадил проукраинского активиста за "сотрудничество с Правым сектором"

Нагатинский районный суд Москвы приговорил активиста Дениса Бахолдина к 3,6 годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор"

Как сообщает издание Каспаров.Ru, в связи с принятием закона, приравнивающего сутки, проведенные в СИЗО, к 1,5 суткам в колонии Бахолдину зачтется более 2,5 лет - он находился под арестом с марта 2017 года.

Во время суда сторона обвинения заявила, что Бахолдин "принимал участие в экстремистской деятельности" запрещенной в РФ организации "Правый сектор", что преступление совершено против основ конституционного строя и с применением оружия, и потребовала 5 лет лишения свободы и ограничения свободы на 10 месяцев.

"Обосновывая позицию, обвинения напомнило показания секретного свидетеля под псевдонимом Иванов Иван Иванович, который заявил, что он был разведчиком-пулеметчиком вооруженных сил Украины в зоне АТО. В 2015 году свидетель якобы сопровождал на нейтральную территорию группу разведчиков без опознавательных знаков. После выполнения задания старший группы разведчиков поднял балаклаву так, что было видно его лицо ", - пишет издание.

Позже на доске без вести пропавших в районе Лисичанска свидетель якобы видел фотографию этого командира, а в суде узнал Бахолдина.

Также прокуратура ссылалась на содержимое флэш-накопителя, на котором якобы обнаружили справку "Правого сектора" о том, что обвиняемый якобы находился в зоне АТО и участвовал в боевых действиях.

Также на накопителе якобы были обнаружены фотографии обвиняемого в военной форме с оружием, видеозапись учений военизированных подразделений и методички по ведению боевых действий.

Адвокат Бахолдина Светлана Сидоркина заявила, что "справка" Правого сектора "- лишь ксерокопия, а не оригинал, а подлинность справки не проверена: запросов в Украине прокуратура не делала.

Содержание накопителя, на котором "материалы", не было зафиксировано при осмотре непосредственно после задержания, поэтому неизвестно, когда и при каких обстоятельствах информация появилась на флешке, заявила адвокат.

36-летний общественный активист из Москвы Денис Бахолдин принимал активное участие в уличных кампаниях в поддержку Украины. В марте 2014 Бахолдин пикетировал здание российского Минобороны в знак протеста против оккупации Крыма, тогда его арестовали на 10 дней и назначили штраф в 10 000 рублей.

В конце 2014 уехал жить в Киев. В марте 2017 власти РФ задержала Бахолдина на границе, когда он ехал из Киева к родителям в Москву.

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