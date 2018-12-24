"Народный фронт" на выборах в ОТГ получил представительство в большинстве областей

24 декабря, 2018, 19:28

Партия "Народный фронт" на выборах объединенных территориальных общин, которые произошли в воскресенье, получит представительство в большинстве областей Украины

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Местными организациями Политической партии "Народный фронт" было выдвинуто 247 кандидатов в состав советов 34 ОТГ, а также кандидатов на должности поселковых и городских голов.

По предварительному подсчету голосов, партия получила представительство в Мироновской городском совете (Киевская обл.), Чудновской горсовете (Житомирская обл.), Монастыриске горсовете (Тернопольская обл.), Хотинский горсовете (Черновицкая обл.).

Также представители "Народного фронта" были избраны в поселковые советы Виван-Франковской, Киевской и Черкасской областей.

Кроме того, кандидаты от партии прошли в сельских советов Ровенской, Черкасской и Черновицкой областей.