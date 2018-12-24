"Народный фронт" на выборах в ОТГ получил представительство в большинстве областей
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Местными организациями Политической партии "Народный фронт" было выдвинуто 247 кандидатов в состав советов 34 ОТГ, а также кандидатов на должности поселковых и городских голов.
По предварительному подсчету голосов, партия получила представительство в Мироновской городском совете (Киевская обл.), Чудновской горсовете (Житомирская обл.), Монастыриске горсовете (Тернопольская обл.), Хотинский горсовете (Черновицкая обл.).
Также представители "Народного фронта" были избраны в поселковые советы Виван-Франковской, Киевской и Черкасской областей.
Кроме того, кандидаты от партии прошли в сельских советов Ровенской, Черкасской и Черновицкой областей.
Лучший результат партия продемонстрировала в Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях.
Так, по предварительному подсчету голосов, на выборах в Чагорском сельском совете Черновицкой области кандидаты от "Народного фронта" получили 10 мандатов (38,46% от состава совета), к Выготского поселкового совета Ивано-Франковской области - 6 мандатов (23,08% от состава совета), к Корнинский сельского совета Ровенской области - 6 мандатов (23,08% от состава совета).
Как известно, 23 декабря 2018 года в объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.
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