"Действовать режче, жестче, бескомпромисснее". Фейгин призывает Украину усилить давление на Кремль

24 декабря, 2018, 21:29

Чтобы вернуть на родину узников Кремля и исключить появление следующих пленных украинской власти и обществу следует быть значительно жестче в общении со страной-агрессором

Об этом рассказал бывший российский адвокат, а ныне общественный защитник Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на канале Еспресо.TV.

По его словам, сейчас в Европейский суд по правам человека подано пять жалоб, касающихся заключенных по политическим мотивам украинцам в России. Однако, рассматриваться они будут медленно и в подобных делах "решение ЕСПЧ в процессуальной части Россия никогда не выполняет":

"В материальной (части - ред.), если назначают ущерб, они выплачивают. Деньги есть. А вот чтобы пересмотреть дело, чтобы людей отпустить - я не знаю таких примеров. Их не было".

Именно это, подчеркнул Фейгин, следует осознать Украине.

"Украинские граждане должны понять наконец - что говорить сейчас о защите адвокатской, что она обладает каким-то универсальными методами и способами спасения этих людей, как было раньше, говорить о попытках процессуального воздействия на Кремль через международные процедуры, через то же ЕСПЧ - это бессмысленно. Бессмысленно потому что в России нет никакого суда. Это надо вдолбить украинским гражданам в голову.

Родственники, близкие, активисты, партии, правители, власти на Банковой, они все должны это окончательно понять. И тогда наступит некое отрезвление и люди поймут, что таким способом, уповая на какие-то группы адвокатов и на что-то подобное, (узников Кремля – ред.) невозможно спасти, и они тогда начнут действовать режче, жестче, бескомпромисснее. Вот здесь, мне кажется, есть шанс на то, чтобы спасти", - объяснил правозащитник.

Он перечислил, что именно сейчас может делать украинская сторона.

"Нужно увеличивать санкции, нужно требовать от Запада введения самых жестких санкций. Самой Украине, конечно же, надо разрывать отношения (дипломатические – ред.), передавать посреднические полномочия по дипломатическому представительству в Москве на другие страны, нужно вводить визовый режим. Да, может Украина не спасет этих 94 политзаключенных (70 до инцидента в Керченском проливе и 24 моряка - ред.), но она точно поставит железный барьер на интенсивное увеличение количества политзаключенных и проблем, связанных с агрессией Российской Федерации", - подчеркнул Фейгин.