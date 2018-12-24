Последствия цунами в Индонезии. Фотофакт

24 декабря, 2018, 14:23

Агентство Reuters сделало фотографии разрушенных домов и кораблей после стихии

Отметим, что в результате цунами в Индонезии погиб 281 человек, 1016 получили ранения, а 57 считаются пропавшими без вести. Более 11000 вынуждены покинуть свои дома. Поврежденные 611 домов, 69 гостиниц, 60 магазинов и 420 лодок.