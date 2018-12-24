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Поезд "Рахов-Киев" ночью застрял посреди поля

Поезд "Рахов-Киев" застрял ночью в поле на Тернопольщине и простоял более трех часов

Об этом сообщает журналистка Общественного Ульяна Бойчук в своем Facebook.

"Еду поездом из Яремче в Киев. Поезд застрял. Стоим в поле уже третий час. Проводников нет, почему стоим - неизвестно. Пока в поезде тепло, свет и интерне естьт, хотя в соседнем купе мать ребенку говорит:" Не ешь, дитя, все бутерброды, потому что неизвестно пока еще стоять будем! ", - написала она.

Позже сообщили, что поезд не мог проехать из-за того, что ремонтная бригада оставила на путях рабочее оборудование. По словам начальника поезда, туда должен был приехать локомотив и забрать все с рельсов.

 

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