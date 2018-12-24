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Оккупанты за день открывали огонь 11 раз, один боец ранен

В течение текущих суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня

При этом зафиксировано два случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС .

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Кряковка на Луганском направлении и вблизи поселка Водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении .

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. В течение текущих суток один военнослужащий получил ранения.

Ситуация в зоне ООС остается под контролем украинских военных.

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