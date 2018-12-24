Нацразведка США сообщила о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в промежуточные выборы

24 декабря, 2018, 13:00

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран пытались вмешаться в промежуточные выборы в конгресс в прошлом месяце

Об этом сообщает издание The Hill, передает Интерфакс-Украина .

Однако, глава Нацразведка США сообщил, что попытки вмешаться в выборы не повлияли на конечные результаты.

В сентябре президент США Дональд Трамп подписал постановление о введении санкций против иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству. Согласно ей, разведка в течение 45 дней после проведения выборов должна будет подготовить отчет о том, были ли выявлены признаки иностранного вмешательства.

Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило 44-летнюю россиянку Елену Хусьянову в организации заговора с целью вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые прошли в ноябре 2018 года.

В Минюсте США утверждают, что Хусьянова работала главным бухгалтером в проекте "Лахта", который финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и еще двумя подконтрольными ему компаниями.

В ведомстве считают, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в США, в том числе на работу активистов, рекламу в соцсетях, регистрацию доменов и продвижение новостей в соцсетях.