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На Винничине автобус международного сообщения столкнулся с микроавтобусом: четверо травмированных

В Винницкой области автобус "Van Hool" международного сообщения Одесса-бары столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit"

В результате ДТП травмы получили четыре человека, сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Согласно сообщению, авария произошла 24 декабря около 8:00 в с.Лукашивка.

Отмечается, что в автобусе сообщением Одесса - Бары, направлявшийся в Виннице, пассажиров не было.

"По предварительной информации, 28-летний водитель "Ford Transit" не справился с управлением, в результате чего авто развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "Van Hool", который двигался в направлении Винницы. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта ", - сообщили в полиции.

С травмами различной степени тяжести трое пассажиров микроавтобуса - жителей Латинского района - госпитализированы в больницу.

Еще один из пассажиров транспортного средства после получения медпомощи от госпитализации отказался.

Событие внесено в ЕРГР по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.

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