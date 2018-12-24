На "Дни украинского кино" в Верховине режиссер и актеры привезли "Легенду Карпат"

24 декабря, 2018, 17:28

Фильм "Легенда Карпат" был показан в 150 кинотеатрах Украины, в США, Канаде и Великобритании

"Этот фильм снимался в Карпатах. Мы получили здесь чрезвычайную поддержку и искреннюю помощь. Поэтому, можно сказать, лента снята благодаря тем людям, которые здесь живут и сохраняют эти уникальные традиции", - рассказал режиссер фильма Сергей Скобун.

Он также отметил, что фильм "Легенда Карпат" был показан в 150 кинотеатрах Украины. Кроме того, его демонстрировали украинской диаспоре в США, Канаде, Великобритании и других странах.

Инициатор "Дней украинского кино" в Верховине, председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины Николай Княжицкий наградил благодарностями за весомый вклад в развитие культуры и искусства режиссера этой ленты Сергея Скобуна, актеров и других членов съемочной группы.

Напомним, фильм "Легенда Карпат" рассказывает историю легендарного лидера освободительного движения карпатских повстанцев XVIII в., Олексы Довбуша, которому пришлось пережить нелегкое детство, и с неуверенного мальчишка вырасти настоящим воином, чей образ и сегодня является воплощением мужества и справедливости. Съемки фильма проходили в высокогорных районах Ивано-Франковской области. В главных ролях снялись украинская певица Мария Яремчук, рок-музыкант Валерий Харчишин, Михаил Грицак и Богдан Ластивка.