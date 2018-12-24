На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в "Ощадбанк"

24 декабря, 2018, 12:19

В Павлограде 38-летний местный житель бросил гранату РГД-5 в помещение "Ощадбанка"

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря, около 21:00.

В результате взрыва были повреждены окна банка. Никто не пострадал. Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли еще одну гранату РГД - 5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.