На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в "Ощадбанк"
24 декабря, 2018, 12:19
В Павлограде 38-летний местный житель бросил гранату РГД-5 в помещение "Ощадбанка"
Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.
Инцидент произошел в воскресенье, 23 декабря, около 21:00.
В результате взрыва были повреждены окна банка. Никто не пострадал. Во время обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли еще одну гранату РГД - 5, тубус от гранатомета, тротиловую шашку и стреляные гильзы.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
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