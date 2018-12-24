Морские пограничники получили новый катер с высокими стандартами акустики

24 декабря, 2018, 11:29

Мариупольский отряд ГНСУ получил новый катер UMS-1000 PC 12 M-2 с низкими показателями шума

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал .

В составе отряда он получил бортовой номер BG 25.

Низкие показатели шума свидетельствуют о высоких стандартах акустики. Как отмечают разработчики, это стало результатом использования системы впрыска топлива common-rail на двигателях Volvo Penta D8-600.

Катер UMS - PATROL 1000 разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначенный для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей.