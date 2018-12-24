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Мэй поблагодарила армию за "защиту от вторжения России"

Британский премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила армию за то, что она предотвращает российское вторжение и сыграла ключевую роль в очистке города Солсбери от "Новичка"

Об этом она заявила в своем рождественском послании, передает Интерфакс-Украина .

"Вы сыграли ключевую роль в деле очищения от опасного нервовопаралитичного вещества улиц Солсбери, защищаете наши воды и воздушное пространство от вторжения со стороны России", - говорится в рождественском послании.

Она добавила, что в новом году "появятся новые вызовы", но она уверена, что вооруженные силы с ними справятся.

"Снова и снова вы противостоите агрессии, и тем, кто презирает правила, основанные на международном порядке", - заявила Мэй.

 

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