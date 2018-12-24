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Медведчук вытащил из России только троих политзаключенных, - Фейгин

Глава Администрации президента Украины времен Леонида Кучмы, кум российского диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук смог договориться о возвращении в Украину только незаконно осужденных Надежды Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко

Об этом рассказал бывший российский адвокат, а ныне общественный защитник Марк Фейгин в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на канале Еспресо.TV.

"Я в принципе не против посредничества (при обмене пленными и заложниками – ред.) таких людей, как Медведчук, хотя я к нему отношусь отрицательно. Я хочу другую вещь подчеркнуть: а какой результат этой деятельности? Я задам себе риторический вопрос. Давайте назовем, подсчитаем: Савченко, Афанасьев и покойный Солошенко. Три человека, которых спас Медведчук", - отметил он.

При этом Фейгин объяснил, что речь в данном случае не идет о контактах с ОРДЛО ("о том, что происходило в Трехсторонней контактной группе, при его участии в обмене между непризнанными этими ОРДЛО, так называемыми ДНР, ЛНР, и, соответственно, Киевом, по поводу обмена военнопленными").

"Это мы сейчас не берем в расчёт. Может, он там эффективен. Я не знаю. Это решать украинской власти. Я сейчас говорю исключительно только о российской ситуации", - акцентировал правозащитник.

"Медведчук, как я понимаю, использует свои особые отношения с Путиным. О чем он не скрывает и декларирует - кум Путина и т.д. и т.д. Но проблема заключается в том, кого он представляет на переговорах – Украину или же переговаривается Россия с Россией в его лице?", - добавил Фейгин.

Кроме того, он прокомментировал обвинение в свой адрес со стороны Медведчука на счет того, что в деле Савченко он, как адвокат, якобы прибегал к "политическим провокациям":

" …А Медведчук, который возглавляет партию, который владеет двумя каналами, и, по-видимому, намеревается финансировать и участвовать в выборах в Раду в октябре следующего года, он что не занимается политическим манипулированием, используя свое эксклюзивное место переговорщика якобы от имени Украины в политических интересах?".

 

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