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Крымское дело "Хизб ут-Тахрир": суд вынес приговоры

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону объявил приговоры четырем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.

Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима.

Адвокаты отметили, что будут обжаловать это решение.

Как отмечают в издании Крим.Реалии , 21 декабря осужденые выступили в суде с последним словом.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

Российские прокуроры просили назначить обвиняемым наказание в виде заключения на срок от 10 до 17 лет.

  • 12 октября 2016 в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексирована ней Крыму организации "Хизб ут-Тахрир".
  • Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этих целей. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив организацию в список объединений, названных террористическими.

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