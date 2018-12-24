Крымское дело "Хизб ут-Тахрир": суд вынес приговоры

24 декабря, 2018, 10:57

Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону объявил приговоры четырем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает ОО "Крымская солидарность" в Facebook.

Энвера Мамутова приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима.

Адвокаты отметили, что будут обжаловать это решение.

Как отмечают в издании Крим.Реалии , 21 декабря осужденые выступили в суде с последним словом.

Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на "политически мотивированный характер" уголовного дела.

Российские прокуроры просили назначить обвиняемым наказание в виде заключения на срок от 10 до 17 лет.