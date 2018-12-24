Цензура СИЗО "Матросская тишина" зарисовала "Слава Украине" в письме пленного моряка Эйдера

24 декабря, 2018, 13:55

Самый молодой украинский военнопленный моряк Андрей Эйдер написал письмо в ответ украинской журналистке. Тюремная цензура зарисовала в письме "Слава Украине"

Письмо опубликовала журналистка Таисия Турчин в своем Facebook.

"Несложно заметить закрашеные цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд 5, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима", - отметила журналистка.

Во время захвата украинских кораблей Андрей получил осколочное ранение ног.

"Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться трудно, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хопаюся и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", - отметил Андрей.

Парень рассказал, что условия пребывания нормальные.

"Условия ... можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже".

Юноша поблагодарил за письма и передачи, которые ему присылают. Надеется выйти на свободу и приехать домой как можно быстрее.

"Мечтаю, чтобы это произошло по крайней мере до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено было осуществиться. Понятия не имею, насколько это все затянется, полгода, год ... Эти допросы, встречи с разными людьми. Самое трудное - смотреть окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко ", - написал Эйдер.

Украинец поздравил всех с праздниками и попросил не забывать 24 пленных военных.

Напомним, что недавно Андрею исполнилось 19 лет. Семья пленного моряка поздравила его с 19-летием.