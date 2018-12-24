Британский художник представил картину с украинскими боксерами
24 декабря, 2018, 13:20
Художник Пэт Киллиан нарисовал картину с выдающимися украинскими художниками и представил ее перед боем Ломаченко-Педраса
Об этом сообщает официальный фан-клуб братьев Кличко.
На картине изображены выдающиеся украинские чемпионы - Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик.
Как отмечается, работа британца была выставлена в США перед боем Ломаченко против Хосе Педрас, в котором украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.
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