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Британский художник представил картину с украинскими боксерами

Художник Пэт Киллиан нарисовал картину с выдающимися украинскими художниками и представил ее перед боем Ломаченко-Педраса

Об этом сообщает официальный фан-клуб братьев Кличко.

На картине изображены выдающиеся украинские чемпионы - Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Как отмечается, работа британца была выставлена в США перед боем Ломаченко против Хосе Педрас, в котором украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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