Британский художник представил картину с украинскими боксерами

24 декабря, 2018, 13:20

Художник Пэт Киллиан нарисовал картину с выдающимися украинскими художниками и представил ее перед боем Ломаченко-Педраса

Об этом сообщает официальный фан-клуб братьев Кличко.

На картине изображены выдающиеся украинские чемпионы - Виталий и Владимир Кличко, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик.

Как отмечается, работа британца была выставлена в США перед боем Ломаченко против Хосе Педрас, в котором украинский боксер одержал победу единогласным решением судей.