Аэропорт Гатвик предлагает 50 000 фунтов за информацию о тех, кто запускал дроны
24 декабря, 2018, 09:55
Аэропорт Гатвик предлагает денежное вознаграждение в виде 50 000 фунтов за информацию о причастных к запуску беспилотников у аэропорта
Об этом сообщает полиция графства Сасекс.
Полиция отмечает, что информацию о причастных можно сообщить в организацию Crimestoppers, где гарантируют 100% анонимность.
Как сообщалось ранее, Скотленд-Ярд задержал подозреваемых в атаке беспилотников на аэропорт Гатвик.
- 20 декабря Гатвит прекратил свою работу .
- В пятницу, 21 декабря, аэропорт возобновил работу . В субботу ситуация практически нормализовалась. Однако руководство аэропорта предупреждает, что задержки и отмены все еще возможны, и советует пассажирам проверять статус своих рейсов в соответствующих авиакомпаниях.
- Деятельность лондонского аэропорта Гатвик (второй по загруженности в Великобритании после Хитроу) была полностью парализована в течение 36 часов.
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