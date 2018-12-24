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Аэропорт Гатвик предлагает 50 000 фунтов за информацию о тех, кто запускал дроны

Аэропорт Гатвик предлагает денежное вознаграждение в виде 50 000 фунтов за информацию о причастных к запуску беспилотников у аэропорта

Об этом сообщает полиция графства Сасекс.

Полиция отмечает, что информацию о причастных можно сообщить в организацию Crimestoppers, где гарантируют 100% анонимность.

Как сообщалось ранее, Скотленд-Ярд задержал подозреваемых в атаке беспилотников на аэропорт Гатвик.

  • 20 декабря Гатвит прекратил свою работу .
  • В пятницу, 21 декабря, аэропорт возобновил работу . В субботу ситуация практически нормализовалась. Однако руководство аэропорта предупреждает, что задержки и отмены все еще возможны, и советует пассажирам проверять статус своих рейсов в соответствующих авиакомпаниях.
  • Деятельность лондонского аэропорта Гатвик (второй по загруженности в Великобритании после Хитроу) была полностью парализована в течение 36 часов.

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