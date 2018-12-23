Знаменитый динамовец заявил об увольнении из сборной Украины

23 декабря, 2018, 17:52

Экс-футболист "Динамо" Александр Головко подтвердил, что его уволили с должности главного тренера молодежной сборной Украины

Об этом сообщает "Команда 1" .

"Я уже не имею отношения к молодежной сборной Украины. 16 декабря на заседании Комитета национальных сборных его глава Мирон Маркевич объявил мне об этом. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019", - сказал Головко.

По словам тренера, ему не дали возможности отчитаться о своей работе в молодежной сборной Украины.

"В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли сначала дать слово", - отметил Головко.