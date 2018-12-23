Знаменитый динамовец заявил об увольнении из сборной Украины
23 декабря, 2018, 17:52
Экс-футболист "Динамо" Александр Головко подтвердил, что его уволили с должности главного тренера молодежной сборной Украины
Об этом сообщает "Команда 1" .
"Я уже не имею отношения к молодежной сборной Украины. 16 декабря на заседании Комитета национальных сборных его глава Мирон Маркевич объявил мне об этом. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019", - сказал Головко.
По словам тренера, ему не дали возможности отчитаться о своей работе в молодежной сборной Украины.
"В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли сначала дать слово", - отметил Головко.
- Напомним, главным кандидатом на пост главного тренера молодежной сборной Украины является экс-капитан национальной команды Руслан Ротань .
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