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Император Японии Акихито выступил с прощальной речью перед отречением от трона


фото: REUTERS
Император Японии Акихито выступил с прощальной речью перед народом перед отречением от трона, запланированным на апрель 2019 года

Об этом сообщает BBC Украина .

Более 80 000 человек пришли к императорскому дворцу Токио, чтобы поздравить с днем рождения императора Акихито и послушать его последнюю речь перед отречением с трона, запланированным на апрель.

85-летний император во время выступления отметил, что испытывает "глубокое удовлетворение", поскольку при нем Япония ни с кем не воевала.

Во время своей короткой речи император Акихито также выразил соболезнования японцам, потерявшим членов семьи или понесшим ущерб - из-за землетрясений, тайфунов и жары, произошедших со страной в этом году.

Он выразил сожаление по поводу военных действий Японии как в Китае, так и на Корейском полуострове, а также посетил несколько мест, где происходили кровавые битвы той войны, чтобы почтить мертвых. Эти действия вызвали критику со стороны японских националистов.

Акихито - первый живой монарх, который отказался от хризантемного трона почти за 200 лет. Правление Акихито, что началось в январе 1989 года, известное как эпоха "Хэйсэй", что означает "наступления мира" на японском языке.

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