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Владельцы судов, которые блокируются на Азове, должны требовать компенсации от России, а Украина должна ввести свои контрпроверки, - политолог Игар Тышкевич

Ослабить давление страны-агрессора на трафик грузовых судов в Азовском море можно с помощью двух важных шагов

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич в эфире программы "Политичный маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV .

"Потому что Конвенция 1982 года - и здесь у меня очень большой вопрос к нашим дипломатам - в ст. 110 говорит, что в случае задержания корабля на уход, государство, которое его задержало, покрывает судовладельцу все потери. Где образцы документов? Где помощь в судебных исках от логистических компаний в Российской Федерации? ... Если нет, то тогда, извините, чем занимается наш МИД? Потому что эти две бумажки (конвенция и иск - ред.) должны быть первыми документами, которые показывает капитан российским проверяющим", - пояснил Тышкевич.

Кроме того, он отметил, что Украина также имеет право досматривать гражданские суда в Азовском море.

"Осмотр - это не обязательно остановка корабля. Почему наши моряки не могут на границе зоны свободного судоходства, на границе Керченского пролива садиться на корабль, который идет в порт Мариуполя, и очень-очень медленно проверять его на предмет техногенной, террористической и другой опасностей? Подходят российские проверяющие - пожалуйста, ребята, вы можете зайти на корабль, однако если уже началась другая проверка, вы ей не можете препятствовать. В таком случае украинский пограничник или даже служащий Национальной гвардии, потому что они имеют право во внутренних водах проверять, он может просто сидеть и читать газету, и искать там какие-то призывы к терроризму", - отметил политолог.

Справка

По данным представителя "Майдана иностранных дел", главного редактора профильного портала BlackSeaNews Андрея Клименко, каждое судно, которое идет с или в украинские порты Азова, россияне проверяют по 2-3 раза. При этом кораблям приходится часами, а то и днями, стоять на специально определенных ФСБ морских участках-отстойниках.

 

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