В США близнецы родились с разницей в 15 лет

23 декабря, 2018, 16:41

В США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет

Об этом пишет Daily Mail.

Старшие из близнецов

Алекс и Курт Джонсон (Alex и Kurt Johnson) - старшие из всех близнецов - родились 15 лет назад, Маттиас и Джеймс Гарднер (Matthias и James Gardner) год назад, а самые молодые - сестры Элиану и Алиса Хефнер (Eliana и Aliza Hefner) всего шесть месяцев назад. При этом все они были зачаты одними и теми же людьми в 2002 году.

Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон (Marie Johnson) около 16 лет назад прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. С помощью специалистов удалось получить множество эмбрионов. Два были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных последующих беременностей.

В 2009 году врачи предупредили Джонсон, что из-за ее проблем со здоровьем ей не стоит больше рожать. Тогда она пожертвовала эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства при условии, что сможет увидеть детей, когда они появятся на свет.

Все три семьи поддерживают связь и обмениваются фотографиями. Следующим летом они планируют встретиться все вместе и познакомить детей.