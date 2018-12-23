В России из-за пожара на шахте погибли 9 горняков

23 декабря, 2018, 16:29

В России в результате пожара на шахте в Пермском крае погибли девять горняков

Об этом сообщает "Общественное" .

Пожар произошел 22 декабря на руднике "Соликамск-3" в одноименном городе. По информации спасателей, речь идет не о взрыве метана, возгорание произошло из-за строительных работ.

В то время в шахте работали 17 горняков, восьми из них удалось выбраться на поверхность через другие стволы. Спасатели шесть раз пытались добраться до девяти горняков, оставшихся под землей, но не могли сделать это из-за огня и задымления. В итоге 23 декабря они опустились под землю, где нашли тела всех девяти горняков.

Следственный комитет открыл производство по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более лиц". Следователи уже задержали четырех подозреваемых - работников этой шахты.