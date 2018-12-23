В Чернигове декоммунизировали железнодорожный вокзал
23 декабря, 2018, 14:06
В Чернигове отражают символ советской звезды на стенах железнодорожного вокзала
Об этом сообщает Высокий вал .
Такие мероприятия проводятся по требованию Украинского института национальной памяти, который обратился к и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова с требованием демонтировать советские гербы, которые еще остались на фасаде черниговского вокзала.
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