В Беларуси участников акции в поддержку украинских моряков оштрафовали за бумажные кораблики
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Суд Центрального района столицы Беларуси Минска присудил журналистке белорусской газеты "Новое время" Диане Середюк и активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко штрафы по 490 белорусских рублей (сейчас почти 6350 грн) для каждого по административной статье об "участии в несанкционированном мероприятии" - акции с возложением корабликов у российского посольства в Минске, сообщает правозащитный центр "Весна".
Под пикетированием подразумевается акция солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен Россией, во время которой активисты принесли 26 ноября к российскому посольству в Минске бумажные кораблики.
Журналистка Диана Середюк освещала акцию, в результате чего на сайте "Нового времени" появился материал о событии.
Она заверила на суде, что была отмечена на акции журналистским бейджем, а также представила редакционное задание, копию журналистского удостоверения и фото агентства "БелаПАН", на котором видно, как она фотографирует акцию.
Позже в суде будет оглашен приговор по еще двум участникам акции с корабликами - Денису Урбановичу и Сергею Тарасенко. Их обвиняют по статье Кодекса об административных правонарушениях о "повторном участии в несанкционированном мероприятии".
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины. Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к кораблекрушениям. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
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