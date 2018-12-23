В Беларуси участников акции в поддержку украинских моряков оштрафовали за бумажные кораблики

23 декабря, 2018, 21:27

Белорусских активистов оштрафовали за акцию у российского посольства в поддержку захваченных украинских моряков

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Суд Центрального района столицы Беларуси Минска присудил журналистке белорусской газеты "Новое время" Диане Середюк и активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко штрафы по 490 белорусских рублей (сейчас почти 6350 грн) для каждого по административной статье об "участии в несанкционированном мероприятии" - акции с возложением корабликов у российского посольства в Минске, сообщает правозащитный центр "Весна".

Под пикетированием подразумевается акция солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен Россией, во время которой активисты принесли 26 ноября к российскому посольству в Минске бумажные кораблики.

Журналистка Диана Середюк освещала акцию, в результате чего на сайте "Нового времени" появился материал о событии.

Она заверила на суде, что была отмечена на акции журналистским бейджем, а также представила редакционное задание, копию журналистского удостоверения и фото агентства "БелаПАН", на котором видно, как она фотографирует акцию.

Позже в суде будет оглашен приговор по еще двум участникам акции с корабликами - Денису Урбановичу и Сергею Тарасенко. Их обвиняют по статье Кодекса об административных правонарушениях о "повторном участии в несанкционированном мероприятии".