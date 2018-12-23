 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Беларуси участников акции в поддержку украинских моряков оштрафовали за бумажные кораблики


фото: radiosvoboda.org
Белорусских активистов оштрафовали за акцию у российского посольства в поддержку захваченных украинских моряков

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Суд Центрального района столицы Беларуси Минска присудил журналистке белорусской газеты "Новое время" Диане Середюк и активистам Евгению Батуре и Светлане Коваленко штрафы по 490 белорусских рублей (сейчас почти 6350 грн) для каждого по административной статье об "участии в несанкционированном мероприятии" - акции с возложением корабликов у российского посольства в Минске, сообщает правозащитный центр "Весна".

Под пикетированием подразумевается акция солидарности с украинскими моряками, захваченными в плен Россией, во время которой активисты принесли 26 ноября к российскому посольству в Минске бумажные кораблики.

Журналистка Диана Середюк освещала акцию, в результате чего на сайте "Нового времени" появился материал о событии.

Она заверила на суде, что была отмечена на акции журналистским бейджем, а также представила редакционное задание, копию журналистского удостоверения и фото агентства "БелаПАН", на котором видно, как она фотографирует акцию.

Позже в суде будет оглашен приговор по еще двум участникам акции с корабликами - Денису Урбановичу и Сергею Тарасенко. Их обвиняют по статье Кодекса об административных правонарушениях о "повторном участии в несанкционированном мероприятии".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать