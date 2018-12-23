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Ученые напечатали на 3D-принтере руку и научили ее играть на фортепиано

Инженеры из Кембриджа напечатали на 3D-принтере роботизированную руку, которая может выполнять простые музыкальные произведения на фортепиано

Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.

Пока рука научилась выполнять только элемент стаккато, однако в ближайшее время инженеры научат ее и других приемов.

Имитация человеческой руки требует от инженеров моделирования движения каждого пальца независимо друг от друга. Для этого ученым из Кембриджского университета пришлось создать тысячи различных возможных комбинаций - даже для выполнения таких простых приемов, как стаккато и легато.

В рамках исследования инженеры учитывали, что свойства материалов, а также окружающая среда и сила сопротивления влияют на динамическую модель руки.

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