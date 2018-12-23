Туристок из Скандинавии в Марокко обезглавили исламисты из "ИГ": "Это месть за наших братьев"

23 декабря, 2018, 08:17

Сторонники боевиков "Исламского государства" распространили в соцсетях видеозапись обезглавливания одной из двух европейских женщин, тела которых были найдены в Марокко. Подозреваемые в этом зверстве задержаны

Норвежские власти заявили, что, хотя они все еще должны проверить запись, она кажется очень правдоподобной, передает ВВС .

"Пока нет ничего конкретного, чтобы утверждать, что это видео не является реальным", - говорится в заявлении Kripos - службы криминальных расследований норвежской полиции.

В видеозаписи убийца говорит, что убийство - "это месть за наших братьев в Хаджине", вспоминая город в восточной Сирии, потерянное "ИГ" на этой неделе.

После того, как это видео было распространено, появилось второе видео с низким качеством, в котором четыре человека стояли перед флагом и утверждали, что являются сторонниками "Исламского государства".

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Власти Марокко сообщили норвежской полиции, уже арестовали этих четырех человек (трое из них на фото ниже).

В четверг и пятницу состоялись еще девять арестов в разных городах Марокко за "подозрительные связи с виновниками террористического акта", сообщила марокканская власть.

Тела студенток тем временем доставили из марокканского города Касабланка в Данию.