Ситуация в Сирии после ухода американских военных будет похожа на Сайгон в 1975 году, - журналисты France 24

23 декабря, 2018, 20:26

Говоря о заявлении Президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, журналисты французского вещателя предполагают, что в регионе сложится ситуация, подобная Сайгону 1975 года

Тогда США внезапно вывели силы с территории, которая в то время была Южным Вьетнамом, в результате чего в военных столкновениях погибли тысячи мирных жителей.

Так, в программе "Мир на этой неделе" производства France 24, выходящей на телеканале Еспресо каждое воскресенья в 21.00, журналист Алан Кавала сказал: "Именно так. Некоторые конкретные люди, курдские политики в Сирии пытаются стабилизировать ситуацию, пытаются гарантировать подачу воды в городах, освобожденных от Исламского Государства именно курдскими войсками и их союзниками. Так вот, эти люди получили сообщение от американских дипломатов о том, что завтра они их оставляют. "Простите, не можем попрощаться, удачи вам". Так это выглядит. Дипломаты-представители мирных жителей. Так американские дипломаты пытаются работать над всеми гражданскими аспектами присутствия американцев. Они занимаются стабилизацией, восстановлением инфраструктуры. Они покинули территорию. Однако, там все еще остаются американские войска. Они еще не ушли оттуда, но готовятся к отводу. Это займет определенное время, но процесс пошел ".

Падение Сайгона - захват города Сайгона, столицы Южного Вьетнама силами Народной армии Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (также известного как Вьетконг), произошло 30 апреля 1975 года. Эта битва ознаменовала конец Вьетнамской войны и начало переходного периода, который ведет к объединению Вьетнама в социалистическую республику, власть в которой регулировалась коммунистической партией.