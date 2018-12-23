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SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель Falcon 9


фото: twitter.com/SpaceX
Компания SpaceX с пятой попытки осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования GPS ВВС США

Об этом сообщает "Укринформ"

Прямая трансляция пуска с космической станции на мысе Канаверал, штат Флорида, велась на сайте SpaceX.

Falcon 9 несет спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США.

Учитывая требования к данной миссии, SpaceX не будет делать попыток приземлять на Землю первую ступень Falcon 9.

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