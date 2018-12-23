SpaceX с пятой попытки запустила ракету-носитель Falcon 9
23 декабря, 2018, 17:33
Компания SpaceX с пятой попытки осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования GPS ВВС США
Об этом сообщает "Укринформ"
Прямая трансляция пуска с космической станции на мысе Канаверал, штат Флорида, велась на сайте SpaceX.
Falcon 9 несет спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США.
Учитывая требования к данной миссии, SpaceX не будет делать попыток приземлять на Землю первую ступень Falcon 9.
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- Напомним, 22 декабря SpaceX из-за непогоды в четвертый раз был вынужден отменить запуск ракеты Falcon 9.
- SpaceX получила зеленый свет от властей США на то, чтобы вывести на орбиту около 12 000 спутников: они должны обеспечить как можно больше людей недорогим беспроводным доступом в Интернет до 2020 года.
- 6 декабря после запуска ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon к МКС SpaceX впервые за всю историю не смогла посадить первую ступень на наземную платформу .
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