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СБУ пресекла незаконную трансляцию Russia Today в Винницкой области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Департаментом киберполиции под процессуальным руководством прокуратуры пресекли противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров Винницкой области, который распространял пропаганду страны-агрессора

Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, предлагаемых зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности "Russia Today", сообщает пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители также задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривень.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав) проведены санкционированные следственные действия в офисе частного предприятия и выявлено техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

 

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