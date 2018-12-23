СБУ пресекла незаконную трансляцию Russia Today в Винницкой области
Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, предлагаемых зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности "Russia Today", сообщает пресс-центр СБ Украины.
Читайте также: Конференция Путина: с больной головой и костью в горле
Правоохранители также задокументировали ретрансляцию провайдером ряда телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав. В результате им нанесен ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривень.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав) проведены санкционированные следственные действия в офисе частного предприятия и выявлено техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для ведения противоправной деятельности. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
- Перед этим британские чиновники признали RT виновным в нарушении правил вещания .
- В ответ Россия взялась проверять BBC .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-