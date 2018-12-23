Садовый о взрыве на рождественской ярмарке: "Запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель на свой страх и риск это делал"

23 декабря, 2018, 12:45

Причиной взрыва на торговой площадке возле Львовской оперы было незаконное использование газовых баллонов одним из предприятий

Об этом заявил львовский городской глава Андрей Садовый, передает Еспресо.TV .

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель на свой страх и риск это делал. Я думаю, что правоохранительные органы проведут соответствующее расследование. И должны быть виновные привлечены к ответственности", - подчеркнул мэр Львова .

При этом он подчеркнул, что для него лично сегодня вопросом №1 является здоровье пострадавших.

По словам Садового, организаторы ярмарки взяли на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших. Он также обязал их выплатить этим людям материальную помощь.

Все пострадавшие - работники одного из заведений общественного питания, в домике которого возле Оперного театра и произошел взрыв (по другим данным - взрывов было несколько, сдетонировали газовые баллоны ). Огонь уничтожил три торговых палатки.

В больницах остаются двое пострадавших от взрывов на рождественской ярмарке во Львове. Двое пациентов - 50-летний мужчина и 23-летняя девушка - находятся в реанимации

Их состояние тяжелое. У мужчины - 50% ожогов тела, у девушки - ожоги лица и дыхательных путей.

На стационарном лечении находятся также парень и девушка 20 и 23 лет.

Накануне вечером всем пострадавшим сделали первые операции.