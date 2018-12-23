 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Садовый о взрыве на рождественской ярмарке: "Запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель на свой страх и риск это делал"

Причиной взрыва на торговой площадке возле Львовской оперы было незаконное использование газовых баллонов одним из предприятий

Об этом заявил львовский городской глава Андрей Садовый, передает Еспресо.TV .

"Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, а предприниматель на свой страх и риск это делал. Я думаю, что правоохранительные органы проведут соответствующее расследование. И должны быть виновные привлечены к ответственности", - подчеркнул мэр Львова .

При этом он подчеркнул, что для него лично сегодня вопросом №1 является здоровье пострадавших.

По словам Садового, организаторы ярмарки взяли на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией пострадавших. Он также обязал их выплатить этим людям материальную помощь.

Все пострадавшие - работники одного из заведений общественного питания, в домике которого возле Оперного театра и произошел взрыв (по другим данным - взрывов было несколько, сдетонировали газовые баллоны ). Огонь уничтожил три торговых палатки.

В больницах остаются двое пострадавших от взрывов на рождественской ярмарке во Львове. Двое пациентов - 50-летний мужчина и 23-летняя девушка - находятся в реанимации

Их состояние тяжелое. У мужчины - 50% ожогов тела, у девушки - ожоги лица и дыхательных путей.

На стационарном лечении находятся также парень и девушка 20 и 23 лет.

Накануне вечером всем пострадавшим сделали первые операции.

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

23 декабря, 2018 воскресенье

22 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать