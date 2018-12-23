Резолюция ООН о Крыме является свидетельством поддержки Украины международным сообществом, - МИД

23 декабря, 2018, 17:14

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении МИД Украины .

"Принятие резолюции является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом, несмотря на отчаянные попытки РФ заблокировать как резолюцию, так и выделение средств на осуществление мониторинга прав человека на полуострове", - заявили в МИД Украины.

В МИД заначилы, что Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека в оккупированном полуострове стремительно ухудшается.

В частности, делегации осудили невыполнение Российской Федерацией положений предыдущих резолюций Генассамблеи 71/205 и 72/190, одобренных в 2016 и 2017 годах. Страны также осудили незаконные аресты, обыски, задержания, исчезновения и избиения активистов. Кроме того, резолюция обращается ко всем странам и международным организациям отражать Крым как временно оккупированную территорию Украины.

"Требуем от государства-агрессора прекратить на временно оккупированной ею территории произвол и обеспечить соблюдение международного права, освободить всех незаконно удерживаемых, в том числе политических заключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира Усеин Куку. Уверяем, что Украина приложит все необходимые усилия для привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности", - заявили в МИД.