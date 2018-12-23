Ради заграничного путешествия на Новый год алиментщик выплатил дочери полумиллионный долг

23 декабря, 2018, 12:01

Под Одессой ради поездки за границу неплательщик алиментов погасил крупный долг по выплате на содержание своей дочери. Мужчина имел задолженность около 425 тыс. грн

Как сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Одесской области, нарушитель не платил алименты около четырех лет.

После того, как должнику запретили выезжать за границу, пользоваться автомобилем, оружием и охотиться, он выплатил 424 тыс. 754 грн алиментов.

Также в отношении него был составлен админпротокол по ст.183-1 КУоАП.