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Ради заграничного путешествия на Новый год алиментщик выплатил дочери полумиллионный долг


фото: vsitury.com.ua
Под Одессой ради поездки за границу неплательщик алиментов погасил крупный долг по выплате на содержание своей дочери. Мужчина имел задолженность около 425 тыс. грн

Как сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Одесской области, нарушитель не платил алименты около четырех лет.

После того, как должнику запретили выезжать за границу, пользоваться автомобилем, оружием и охотиться, он выплатил 424 тыс. 754 грн алиментов.

Также в отношении него был составлен админпротокол по ст.183-1 КУоАП.

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