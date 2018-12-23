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Пользователей Twitter поссорила пышнотелая выдра. Что произошло

Калифорнийский океанариум Монтерей Бэй выложил на странице в Twitter фото пышнотелой выдры по кличке Эбби, но положительная реклама животного вызвала недовольство подписчиков

Об этом сообщает USA Today.

"Эбби - пышнотелая красавица. Какой абсолютный экземпляр. Она толстуха. Посмотрите на размер этой дамы. О боже!" - говорится в подписи к фото Эбби в Twitter.

Часть пользователей положительно отреагировала на снимок и начала шутить. "Я не могу поверить в совпадение. Мою собаку зовут Эбби, и она тоже большое бревно", - написал LucasG из Бразилии, приложив фото своего питомца.

Некоторые пользователи попросили заведение удалить твит о выдре. "Пожалуйста, удалите этот твит. Это оскорбительно", - написала профессор физики из Портсмута.

К ней присоединились и другие. "Это самый жалкий твиты, который только можно представить", - констатировал один из микроблогеров.

Между комментаторами развернулась дискуссия, является ли данный твит оскорбительным и нужно ли за него извиниться. В то время, как одни настаивали на этом, другие возмущались подобным требованиям. "Тот факт, что вы должны были извиниться за этот пост, выше моего понимания", - высказал мнение Ховард, местный житель Эрнесто Кабрера, обращаясь к океанариуму.

В результате сотрудники Монтерей Бэй не стали удалять твит и оставили его в неизменном виде. Однако через сутки они извинились, отметив, что не знали о содержании некоторых мемов, которые сделали с использованием изображения выдры.

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