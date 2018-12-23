Пользователей Twitter поссорила пышнотелая выдра. Что произошло
Об этом сообщает USA Today.
Abby is a thicc girl- Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) 18 декабря 2018 г.
What an absolute unit
She chonk
Look at the size of this lady
OH LAWD SHE COMIN
Another Internetism! pic.twitter.com/s5fav2gu09
"Эбби - пышнотелая красавица. Какой абсолютный экземпляр. Она толстуха. Посмотрите на размер этой дамы. О боже!" - говорится в подписи к фото Эбби в Twitter.
work hard nom harder pic.twitter.com/jUXe5Vo1IM- Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) 18 декабря 2018 г.
Часть пользователей положительно отреагировала на снимок и начала шутить. "Я не могу поверить в совпадение. Мою собаку зовут Эбби, и она тоже большое бревно", - написал LucasG из Бразилии, приложив фото своего питомца.
Некоторые пользователи попросили заведение удалить твит о выдре. "Пожалуйста, удалите этот твит. Это оскорбительно", - написала профессор физики из Портсмута.
К ней присоединились и другие. "Это самый жалкий твиты, который только можно представить", - констатировал один из микроблогеров.
Между комментаторами развернулась дискуссия, является ли данный твит оскорбительным и нужно ли за него извиниться. В то время, как одни настаивали на этом, другие возмущались подобным требованиям. "Тот факт, что вы должны были извиниться за этот пост, выше моего понимания", - высказал мнение Ховард, местный житель Эрнесто Кабрера, обращаясь к океанариуму.
В результате сотрудники Монтерей Бэй не стали удалять твит и оставили его в неизменном виде. Однако через сутки они извинились, отметив, что не знали о содержании некоторых мемов, которые сделали с использованием изображения выдры.
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