Пользователей Twitter поссорила пышнотелая выдра. Что произошло

23 декабря, 2018, 14:35

Калифорнийский океанариум Монтерей Бэй выложил на странице в Twitter фото пышнотелой выдры по кличке Эбби, но положительная реклама животного вызвала недовольство подписчиков

Об этом сообщает USA Today.

Abby is a thicc girl

What an absolute unit

She chonk

Look at the size of this lady

OH LAWD SHE COMIN

Another Internetism! pic.twitter.com/s5fav2gu09 - Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) 18 декабря 2018 г.

"Эбби - пышнотелая красавица. Какой абсолютный экземпляр. Она толстуха. Посмотрите на размер этой дамы. О боже!" - говорится в подписи к фото Эбби в Twitter.

work hard nom harder pic.twitter.com/jUXe5Vo1IM - Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) 18 декабря 2018 г.

Часть пользователей положительно отреагировала на снимок и начала шутить. "Я не могу поверить в совпадение. Мою собаку зовут Эбби, и она тоже большое бревно", - написал LucasG из Бразилии, приложив фото своего питомца.

Некоторые пользователи попросили заведение удалить твит о выдре. "Пожалуйста, удалите этот твит. Это оскорбительно", - написала профессор физики из Портсмута.

К ней присоединились и другие. "Это самый жалкий твиты, который только можно представить", - констатировал один из микроблогеров.

Между комментаторами развернулась дискуссия, является ли данный твит оскорбительным и нужно ли за него извиниться. В то время, как одни настаивали на этом, другие возмущались подобным требованиям. "Тот факт, что вы должны были извиниться за этот пост, выше моего понимания", - высказал мнение Ховард, местный житель Эрнесто Кабрера, обращаясь к океанариуму.

В результате сотрудники Монтерей Бэй не стали удалять твит и оставили его в неизменном виде. Однако через сутки они извинились, отметив, что не знали о содержании некоторых мемов, которые сделали с использованием изображения выдры.