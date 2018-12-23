Патриарх Филарет и правозащитник Иосиф Зисельс получили от журнала "Ї" ордена "За интеллектуальную отвагу"
Торжественная церемония проходила в пятницу, 21 декабря 2018 года, во львовском дворце Потоцких, передает Еспресо.TV .
Зисельс получил свою награду "За отважное и последовательное отстаивание прав человека и прав нации, за упорный труд в развитии платформы мира и взаимопонимания в Украине и мире", почетный патриарх обновленной Православной церкви Украины - "За достойное молитвенное служение Всевышнему и народу, за упорный труд для восстановления в Украине поместной православной церкви".
После титульной речи главного редактора "Ї" Тараса Возняка лаудации номинантам огласили директор Центра Шептицкого Олег Яскив и Андрей Юраш. Награжденные кавалеры, в свою очередь, выступили с глубокими благодарными речами, которые неоднократно прерывались продолжительными аплодисментами.
Полностью речь Возняка можно прочитать по этой ссылке .
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