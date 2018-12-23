Патриарх Филарет и правозащитник Иосиф Зисельс получили от журнала "Ї" ордена "За интеллектуальную отвагу"

23 декабря, 2018, 13:13

Во Львове в 18-й раз вручили почетные отличия капитулы культурологического журнала "Ї". В этом году кавалерами серебряного ордена "За интеллектуальную отвагу" стали патриарх Филарет и правозащитник Иосиф Зисельс

Торжественная церемония проходила в пятницу, 21 декабря 2018 года, во львовском дворце Потоцких, передает Еспресо.TV .

Зисельс получил свою награду "За отважное и последовательное отстаивание прав человека и прав нации, за упорный труд в развитии платформы мира и взаимопонимания в Украине и мире", почетный патриарх обновленной Православной церкви Украины - "За достойное молитвенное служение Всевышнему и народу, за упорный труд для восстановления в Украине поместной православной церкви".

После титульной речи главного редактора "Ї" Тараса Возняка лаудации номинантам огласили директор Центра Шептицкого Олег Яскив и Андрей Юраш. Награжденные кавалеры, в свою очередь, выступили с глубокими благодарными речами, которые неоднократно прерывались продолжительными аплодисментами.

Полностью речь Возняка можно прочитать по этой ссылке .